“Aggrediti con estintori” | l’associazione tassisti lancia l’allarme

(Di giovedì 3 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Questa notte, a Napoli, i conducenti di diversi taxi sono statial corso Umberto da centauri muniti dia polvere“. Lo rende notodi base che ha acquisito la notizia dai post pubblicati sui social da colleghi che la scorsa notte hanno prestato servizio in quella zona della città. “La polvere – riporta ancora– è stata spruzzata direttamente nell’abitacolo, negli occhi del conducente, mettendo a rischio la vista e l’incolumità non solo del tassista, che sarebbe potuto andare fuori strada, ma anche di eventuali pedoni, che potevano rimanere coinvolti“. “C’è un problema di sicurezza da affrontare“, evidenziache chiede installazione di videocamere nelle vetture: “lo chiediamo da tempo ...

... nonostante lo sbandieramento di slogan come "NéPutin, néla NATO", in Italia sono state ... proponendo, in sostanza, di disarmare glie premiare gli aggressori. Da parte degli ...... compresi sportivi che provenivano da Paesimilitarmente, come ad esempio la Serbia di ... Crediamo che Bologna, che si è dimostrata accoglientelei, debba valutare di proporle la ...Vendeva borse contraffatte sul lungolago di Castel Gandolfo. Sorpreso dai carabinieri li ha minacciaiun cacciavite e li ha. Succede ai Castelli Romani dove i carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo impegnati in un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno dell'abusivismo ...

Due cacciatori aggrediti da un'orsa con un cucciolo, nuovo caso in ... Open

Il drammatico episodio a Rosignano Solvay. L’uomo, 70 anni, si era presentato in ufficio per un colloquio relativo alla figlia malata ...Nel primo pomeriggio del 2 agosto la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto uno straniero di 22 anni per il reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale e deferito in stato di libertà per quell ...