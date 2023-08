Agatha | Coven of Chaos | nuovi rumor sulla serie Marvel | la protagonista sarà bisessuale?

(Di giovedì 3 agosto 2023)Harkness si rivelerànello spin-off di Wandavision,of? Ilsi fa sempre più consistente. Sembra essere finalmente giunto il momento anche per iStudios di avere unLGBTQI+, dopo le varie critiche mosse nel corso degli anni proprio sul tema dell'inclusione. Le indiscrezioni danno sempre più probabile la bisessualità diHarkness inof, l'atteso spin-off di Wandavision in arrivo nel 2024 su Disney+. Che sia la verità o soltanto un modo da parte di Disney+ per aumentare l'interesse degli abbonati, quello che è certo è che questistuzzicano la curiosità dei fan. Alcuni insider ...

In attesa di notizie maggiormente approfondite sul progetto, una delle ultime novità che riguardanoof Chaos , una delle prossime serie tv MCU con protagonista l'attrice Kathryn Hahn nel ruolo di, è l'introduzione di un personaggio estremamente legato alla strega protagonista ...Gira voce che Scarlet Witch tornerà in una Special Presentation incentrata sulla Witches' Road, un piano accessibile solo alle ...Nel prossimo futuro invece arriveranno anche, Ironheart ,of Chaos e Daredevil: Born Again che hanno tutte date di rilascio provvisori. Secret Invasion , tutto quello che c'è da sapere ...

Agatha: Coven of Chaos, nuovi rumor sulla serie Marvel: la ... Movieplayer

La nuova serie MCU Agatha: Coven of Chaos potrebbe introdurre il figlio e anche la amante del personaggio di Kathryn Hahn.Joe Locke, who plays Charlie in the Netflix show, has been cast in the Marvel Cinematic Universe's Agatha: Coven of Chaos.