Affrontare il caldo estivo con la giusta idratazione

(Di giovedì 3 agosto 2023) Durante l’estate, per l’aumento del calore e dell’umidità si va più facilmente incontro a una potenziale dis. Per questo motivo è importante che il patrimonio idrico dell’organismo venga adeguatamente conservato. Per capire l’importanza dell’acqua per la nostra salute abbiamo chiesto al Dr. Vincenzo Trani, cardiologo di Habilita, qualche informazione. “Tenete presente che il nostro organismo è composto per circa il 60% di acqua: è sufficiente una perdita dell’1% perché si possano verificare problematiche importanti. Pertanto, mentre nel soggetto adulto il senso della sete è adeguatamente conservato perché intervengono meccanismi fisiologici che ci dicono quando bere di più e quando bere di meno, nel bambino (per motivi legati ad esempio al gioco) e nell’anziano (per una naturale degenerazione dei meccanismi fisiologici) questa situazione può avere ricadute ...