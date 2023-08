Affidamento congiunto dei Rolex | l’incredibile guerra tra Totti ed Ilary Gli orologi come i figli

(Di giovedì 3 agosto 2023) L’deiè una cosa che non si era mai vista. L’infinitatra FrancescoBlasi riserva pagine grottesche. Infatti il giudice nel nuovo provvedimento provvisorio ha confermato quanto stabilito il primo giugno: i quattro preziosissimi“saranno a disposizione di entrambi”. Sembra una boutade ma è tutto vero. L’appello promosso dalla conduttrice è stato quindi ritenuto infondato. La nuova decisione del giudice non era inerente alla proprietà degli, su cui dovrà esprimersi un altro magistrato in un’altra causa. Ma la faccenda ha risvolti da sitcom. Itrattatiai quali si fa la fatidica domanda quando i coniugi divorziano: Mamma o ...

In ogni caso, l'"" dei Rolex è la prima volta che la si sente. La gente che non si ama più sviluppa una fantasia inesauribile per riuscire a ferirsi a vicenda, ma di norma si ...Intanto, riporta il Giornale, il tribunale di Roma ha imposto l'dei Rolex, dando dunque torto alla richiesta di Blasi. 'I Rolex non sono considerati regali per lei. Anzi, il ...Un eventocontribuirà a dare inoltre massima pubblicità ai progetti ammessi alla seconda ...49 euro oltre al diritto di ottenere l'del successivo incarico per la progettazione ...

I Rolex come i figli. Affidamento congiunto imposto a Totti e Ilary ilGiornale.it

Ampliare e dare nuova vita al Museo del design italiano e della fotografia all'interno della Triennale di Milano. (ANSA) ...Francesco Totti e Ilary Blasi non si concedono nemmeno una pausa estiva. Dopo la conferma dell’affido congiunto dei Rolex, anche la causa di separazione si arricchisce di nuovi dettagli. Secondo quant ...