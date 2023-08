AEW | Un passo indietro per la JAS

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 3 agosto 2023) Generalmente siamo stati entusiasti di questa trama che coinvolge Don Callis e la Jericho Appreciation Society, ma non pensiamo che la puntata di questa settimana dovesse essere così divertente come pensavamo. Un bel tag team match di apertura tra i team di Chris Jericho e Konosuke Takeshita contro Sammy Guevara e Daniel Garcia si è concluso con Callis che interferisce dietro la schiena dell’arbitro, seguito da Jericho che sembrava completamente scioccato dal fatto che un manager heel avesse fatto una cosa del genere. Seriamente, era come se Jericho non avesse mai nemmeno concettualizzato la possibilità di interferire nel match di qualcun altro e usare un’arma quando l’arbitro non stava guardando, come se Jericho stesso non fosse stato un heel per tutto il suo mandato AEW e si fosse costantemente circondato di servitori che interferiscono per suo conto. E’ stato veramente (e, ...