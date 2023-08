AEW | Non sarà un Rampage tranquillo | annunciato un Parking Lot Fight con protagonista il BCC!

(Di giovedì 3 agosto 2023) La AEW hala card del prossimo episodio di, in onda domani notte, con match di punta un incredibileLot. Protagonisti ovviamente il Blackpool Combat Club, che sfiderà i Best Friends dopo il caotico post-match di Dynamite tra Trent Beretta, Jon Moxley e Pentagon Jr, che ha visto coinvolti anche Chuck Taylor e Claudio Castagnoli. In azione anche gli Hardys, la card completa Saranno in azione anche Matt & Jeff Hardy, che faranno squadra con Keith Lee contro Kip Sabian, The Butcher e Blade. Ecco qui di seguito l’intera card dello show, registrato ieri notte:Lot: Blackpool Combat Club (Jon Moxley & Claudio Castagnoli) vs. Best Friends (Trent Beretta & Chuck Taylor) Swerve Strickland & AR Fox saranno ...

Riho non ha intenzione di lottare full-time in AEW The Shield Of Wrestling

La AEW terrà All In London domenica 27 agosto, sarà lo show più grande di sempre della federazione di Tony Khan, che porterà al Wembley Stadium circa 80.000 spettatori.Nella puntata numero 200 di Dynamite non poteva certo mancare l'Elite, fondatori e pilastri, dietro le quinte, ma anche sul ring, di questa AEW. Poche ore prima dello show è arrivata l'importante indi ...