(Di giovedì 3 agosto 2023) Serata importante perche ha raggiunto il traguardo dei 200 episodi.speciale e main event speciale, con le donne che hanno avuto il compito di chiudere lo show, un riconoscimento importante per la divisione femminile della AEW che nel corso degli anni è sempre migliorata. Ad affrontarsi sono state Tony Storm econ in palio il titolo femminile AEW, unico titolo della federazione difeso in questaspeciale. Contro tutto e tutte Un match importante per entrambe le atlete vista la posta in palio, ma anche sul piano personale, con le due che un anno fa facevano coppia ed erano amiche, prima che Toni Storm passasse nel gruppo delle Outcasts, rigettato dalla giapponese quando ha fatto ritorno dall’infortunio. Circa un quarto d’ora di match, una buona prova per ...

AEW: Nella puntata 200 di Dynamite Hikaru Shida è tornata campionessa! Zona Wrestling

