AEW | “Mistero” ai tapings di Rampage | un match già registrato precedentemente? – SPOILER

(Di giovedì 3 agosto 2023) La AEW ha, come di consueto, la puntata didi domani dopo la diretta di Dynamite di ieri notte, con un caso subito rientrato. Il Parking Lot Fight tra Best Friends e Blackpool Combat Club, infatti, verrà o è statoal Daily’s Place di Jacksonville e verrà mandato in onda direttamente domani notte. Non ci è dunque dato sapere il team vincitore dell’incontro mentre gli altri risultati ve li riportiamo qui di seguito: Keith Lee & The Hardys sconfiggono Kip Sabian, The Blade, & The Butcher (con Penelope Ford) Mogul Embassy (Swerve Strickland & AR Fox) (con Prince Nana) battono Tyshaun Perez & Logan Cruz Anna Jay (con “Cool Hand” Angelo Parker & “Daddy Magic” Matt Menard) sconfigge Skye Blue