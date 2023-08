AEW | Gli Acclaimed saranno a Collision | si parlerà della situazione di Billy Gunn?

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 3 agosto 2023) Assenti dalle scene AEW dalla sconfitta con la House of Black del 22 luglio, gliparleranno al pubblico nella prossima puntata di, in programma sabato notte in contemporanea con Summerslam. Il tag-team toccherà sicuramente il tema, dopo il gesto di quest’ultimo a seguitosconfitta nel Trios Title Match. Per chi se lo fosse perso, l’ex DX ha tolto gli stivali e li ha lasciati sul ring dopo la sconfitta maturata contro i campioni, lasciando attoniti gli stessie tutti i fan AEW. L’ipotesi di un ritiro davvero improvviso è davvero plausibile? Ecco la card completa dello show in programma a Greenville: “Real” AEW World Championship: CM Punk (c) vs. Ricky Starks (Ricky Steamboat sarà lo Special Outside Official) AEW World Tag ...