AEW | Emergono i dettagli sul contratto di RVD | per ora previsto solo un match

(Di giovedì 3 agosto 2023) Come abbiamo visto, ieri notte durante l’episodio numero 200 di Dynamite, Rob Van Dam ha fatto il suo debutto in AEW confrontandosi con l’FTW Champion Jack Perry. I due si affronteranno nel prossimo episodio del flagship show della federazione di Tony Khan con in palio proprio l’FTW Title.ora indiscrezioni relative alfirmato da RVD con Jacksonville.a breve termine Secondo quanto riportato da PWInsider, Rob Van Dam ha firmato con la AEW una breve termine. Al momento èche disputiun, quello di settimana prossima contro Jack Perry. Salvo cambiamenti, dunque, RVD non dovrebbe rimanere a lungo sui teleschermi AEW. Da notare che, ieri notte, nel backstage era presente anche sua moglie Katie Forbes ...

AEW All In London si appresta ad essere un evento memorabile per tutti i fan del pro wrestling, tuttavia Jamie Hayter, nativa del Regno Unito, non potrà (molto probabilmente) prendervi parte a causa d ...La carriera di Wardlow in AEW è stata caratterizzata da alti e bassi, soprattutto da quando non è più la guardia del corpo di MJF, ma ha iniziato la sua run in singolo, diventando anche più volte ...