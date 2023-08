Aereo rattoppato con nastro adesivo | la denuncia per il volo Roma-Cagliari

'Nessuno si è accorto di niente, per via dell'imbarco dal tunnel - spiega Pili - All'arrivo a Fiumicino la scoperta di aver viaggiato con un, spacciato come del 2021, in realtàin ...con lo scotch non mi era ancora capitato'. Pili che ha pubblicato anche un video che immortala la parte inferiore della carlinga. Vicino all'apertura del carrello dell'Airbus di Ita ...con lo scotch non mi era ancora capitato! Stamane, alle 7.20, in partenza per Roma da Cagliari , nessuno si è accorto di niente, per via dell'imbarco dal tunnel. All'arrivo a ...

Cagliari, "aereo rattoppato con nastro adesivo": scoppia la polemica sui social TGCOM

«Ci trattano da colonia del terzo mondo. Aereo rattoppato con lo scotch non mi era ancora capitato». E’ la denuncia social dell’ex presidente della ...Cagliari Non si placano le polemiche sul caso scoppiato ieri mercoledì 2 agosto a proposito di a un aereo della compagnia Ita Airways rattoppato con lo scotch quando era in partenza da Cagliari per Ro ...