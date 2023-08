' Aereo rattoppato con nastro adesivo' | denuncia ex deputato Il

" Ci trattano da colonia del terzo mondo.con lo scotch non mi era ancora capitato ". E' la denuncia social dell'ex presidente della Regione Sardegna ed ex parlamentare Mauro Pili che ha pubblicato anche un video questa ...con lo scotch non mi era ancora capitato! Stamane, alle 7.20, in partenza per Roma da Cagliari , nessuno si è accorto di niente, per via dell'imbarco dal tunnel. All'arrivo a ...con lo scotch non mi era ancora capitato' ha scritto su Facebook, dando il via alla polemica. Come accade spesso in questi casi, immagini e video sono diventate virali sul web. ( ...

Cagliari, "aereo rattoppato con nastro adesivo": scoppia la polemica sui social TGCOM

