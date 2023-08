Aereo da Milano a New York colpito dalla grandine | l?Italia apre un?inchiesta di sicurezza

(Di giovedì 3 agosto 2023) Sarà un'inchiesta dell'Agenzia nazionale per ladel volo (Ansv) a fare luce su quanto accaduto il 24 luglio quando unappena decollato da Malpensa e diretto a New...

L'si è diretto verso l'aeroporto di Roma Fiumicino, dove è atterrato senza ulteriori problemi L'... decollato il 24 luglio scorso dall'aeroporto diMalpensa alla volta del 'JFK' di New York,...Sarà un'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) a fare luce su quanto accaduto il 24 luglio quando unappena decollato da Malpensa e diretto a New York è stato investito da una violenta grandinata che gli ha sostanzialmente ...L'era partito daMalpensa ed era diretto al Jfk di New York, ma è stato costretto a uno scalo all'aeroporto di Roma Fiumicino per la violenta grandinata. "Dopo aver effettuato, con la ...

Volo Milano-New York colpito da grandine, aperta un'inchiesta TGCOM

Yunus Musah è pronto a iniziare l'avventura al Milan. Il centrocampista statunitense sarà l'ottavo innesto in questo calciomercato per la società rossonera ed è atteso a Milano (aeroporto Linate) in t ...L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha aperto un'inchiesta sulla vicenda del Boeing 767 della Delta Air Lines, decollato da Milano e atterrato in emergenza a Roma il 24 luglio, dopo essere s ...