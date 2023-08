Acr Siena | il ricorso al Tar slitta a settembre

Con una nota sul sito ufficiale la società dichiara di aver presentato ricorso al Tar del Lazio ma senza urgenza. Una mossa che rischia di condizionare ulteriormente la rinascita del calcio aMeno di quarantotto ore per conoscere l'esito del Tar sul ricorso presentato dal presidente dell', Emiliano Montanari, sull'esclusione dalla Lega Pro. Un'angoscia che non finisce più per la Robur: mentre tutte le altre squadre si stanno preparando alla nuova stagione, la squadra ...L'1904 comunica che oggi "ha provveduto al deposito del ricorso proposto innanzi al Tar Lazio Roma per l'impugnativa della decisione del Collegio di Garanzia dello sport del Coni" che aveva ...

Il comunicato del Siena è uscito oggi, giovedì 3 agosto, dopo la pronuncia del TAR in merito ai ricorsi di Lecco e Reggina, con il TAR del Lazio che ha accolto quello dei lombardi, che conquistano ...Il Tar del Lazio si esprimerà oggi sui casi Lecco, Reggina e Acr Siena, con l'attesa di un clamoroso ribaltamento delle sentenze sportive. La situazione complessa del calcio italiano, con la questione ...