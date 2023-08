Acea e Plenitude | interoperabilità per ricarica veicoli elettrici

(Di giovedì 3 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) –, tramite le sue controllateEnergia eInnovation, e, attraverso la sua società Be Charge dedicata alla mobilità elettrica, hanno firmato un accordo diche permette di accedere, con le App “e-mobility” e “Be Charge”, ai servizi diperofferti dalla rete di entrambe le società su tutto il territorio nazionale, aumentando così l’offerta verso i propri clienti.Valerio Marra, Presidente diEnergia e diInnovation ha dichiarato: “L’accordo diconrafforza la strategia diEnergia eInnovation che punta a ...

