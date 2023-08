Accostato al Napoli | ora sempre più vicino ad un altro club di Serie A

(Di giovedì 3 agosto 2023) Ilcontinua la caccia al difensore centrale che possa sostituire il coreano Kim Min-Jae. Su uno dei profili presi in considerazione c’è stato il sorpasso di undiA. Ildi Aurelio De Laurentiis è a caccia del nuovo difensore centrale che possa prendere il posto di Kim Min-Jae, passato al servizio del Bayern Monaco. In attesa di definire i rinnovi, in particolare quello di Victor Osimhen, ilazzurro sta vagliando diversi profili. Uno dei nomi accostati alè quello di Josip Sutalo, calciatore croato classe 2000 della Dinamo Zagabria. Il calciatore, però, nelle ultime ore è statoad undiA, per il quale avrebbe manifestato un particolare interesse ...

... ma che di sicuro ha ambizioni più moderate rispetto alla Società Sportiva Calcio. Il giocatore era statoai partenopei a fine luglio: in Francia davano la trattativa praticamente ...Calciomercato. In queste ore è statoalil nome di Murillo del Corinthians come possibile erede di Kim al centro della difesa di Rudi Garcia . Murillo intervista Dopo aver vinto 2 - 1 contro il Newell's Old Boys, Murillo ...Notizie calcio . Il nome di Tetè dello Shakhtar Donetsk è statoanche alnel corso delle ultime settimane. L'esterno offensivo brasiliano sarebbe arrivato in azzurro per sostituire Lozano , ma il suo futuro non sarà in Italia. Adesso ad attenderlo ...

CALCIOMERCATO LAZIO - Accordo verbale, sbarco a Roma, domani le visite mediche di rito in Paideia, per poi mettere nero su bianco: questo il fine settimana molto acceso di Daichi Kamada. Prima ...Da Parigi arriva una bella notizia di mercato che coinvolge di conseguenza anche il Napoli in seguito alle voci di mercato sul futuro di Osimhen.