Accadde oggi | 3 agosto | almanacco del giorno

, l'almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato Eventi storici 415 " Vicino a Gerusalemme vengono ritrovate le reliquie di santo Stefano, il primo ...... a bruciare sarebbe il potere d'acquisto della moneta, in modalità non dissimili a quantodecenni fa o ancorain quei Paesi dove la banca centrale 'accomoda' le spese del governo (ossia ...1926: Nasce a New York Tony Bennett (nome d'arte di Anthony Dominick Benedetto), voce storica del jazz americano anni Cinquanta, poi intramontabile "crooner". Morirà il 21 luglio 2023. Avanti TAGS 3 ...

Almanacco | Giovedì 3 Agosto: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno ModenaToday

Il commissario cittadino Zocchi si rivolge al sindaco e alla giunta: «Ci chiediamo se abbiano la nostra stessa preoccupazione per quanto sia accaduto e per quanto possa accadere in mancanza di un ...Niamey, Niger. È il 26 luglio. Il presidente democraticamente eletto Mohamed Bazoum viene arrestato dalla sua Guardia Presidenziale, la stessa che avrebbe dovuto proteggerlo. Da sette giorni è prigion ...