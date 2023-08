Acampora | “Per isole minori servono azioni mirate di sostegno”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 3 agosto 2023) “Lerappresentano un tema centrale nelle politiche di sviluppo dell’Economia del Mare e necessitano didiin particolare in materia di potenziamento dei trasporti, approvvigionamento energetico e turismo”. Lo ha sottolineato Giovanni, Presidente di Assonautica Italiana, Si.Camera e Camera di Commercio Frosinone Latina, che ha accompagnato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci nella visita ufficiale sull’isola di Ponza, dove ha incontrato il sindaco Francesco Ambrosino e il Sindaco di Ventotene Carmine Caputo. “È per questo motivo – ha aggiunto– che occupano uno spazio di rilievo nel Piano del mare, approvato lunedì dal CIPOM e che sono al centro del lavoro che stiamo portando ...