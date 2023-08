Abrams e F-16 L’impatto degli aiuti occidentali sulla controffensiva ucraina

(Di giovedì 3 agosto 2023) L’arrivo dei carri armati statunitensi M1A1sui campi di battaglia ucraini dovrebbe avere luogo entro settembre, secondo quanto riportato a Politico da alcune fonti anonime dell’apparato della difesa statunitense. I Main Battle Tanks dovrebbero transitare prima attraverso la Germania, dove verrebbero implementati gli ultimi aggiustamenti prima di raggiungere il suolo ucraino. Ma è difficile dire quanto il loro arrivo possa impattareattualmente in corso. Una maggiore potenza di fuoco corazzata potrebbe essere sicuramente utile agli Ucraini, rendendo più facile un eventuale penetrazione seguita da una manovra di accerchiamento. Tuttavia, l’attuale situazione al fronte non sembra essere particolarmente adatta al verificarsi di una simile condizione. Le avanzate delle truppe ucraine portano alla riconquista di ...

Un aiuto per chi è in difficoltà'organizzazione, in passato ...negli ultimi mesi il sostegno di The Katie McGrath & JJ... Speriamo inoltre che questi doni, che hanno un vero, ...'USCITA A 27 ANNI DAL PRIMO MISSION: IMPOSSIBLE Il primo film di ...e Brad Bird. Dead Reckoning - Parte 1 esce a 27 anni ... Varie sequenze preannunciano scene spettacolari e di grande......girerà ancora film di Mission Impossible all'età di 80 anni'...e Brad Bird. Dead Reckoning - Parte 1 esce a 27 anni dalla ...Varie sequenze preannunciano scene spettacolari e di grande...