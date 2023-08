Abbonamenti Napoli | record dopo un solo giorno di vendita libera | si va verso il sold out

(Di giovedì 3 agosto 2023) Andati a ruba gliundi: numeri da, il Maradona accoglie i suoi tifosi. Alle ore 12 di ieri, mercoledì 2 agosto, il sito di TicketOne è stato preso d’assalto da migliaia di tifosi del, tutti a caccia dell’abbonamento per la stagione 2023/2024. Proprio ieri, infatti,diversi giorni di prelazione per i vecchi abbonati, è partita laper la campagna. L’effetto scudetto e molti vantaggi (come il cambio utilizzatore ad esempio) forniti dalla società hanno spinto parecchi tifosi ad abbonarsi per la prima volta nella loro vita. In unsi sono registrati numeri ...

... tifosiDopo un solo giorno di vendita libera, la campagnadelè quasi chiusa: ieri è stata raggiunta quota 24mila abbonati. La soglia limite fissata dal club di De ...Dopo il notevole rendimento in Eccellenza con ilUnited, l'argentino - autore di 11 gol - ... Via alla campagnaper il Giugliano Il Giugliano ha annunciato le ultime sulla campagna ...Sta avendo grande successo la campagnadelper la prossima stagione . La società ha comunicato sul proprio sito ufficiale che al termine del periodo di prelazione per i fedelissimi, chi aveva già sottoscritto la tessera ...

Il Napoli stabilisce il record di abbonati nell’era De Laurentiis: in un solo giorno venduti 20mila abbonamenti per la stagione 2023/24. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il… Leggi ...Ma che succede in città questo primo mercoledì di agosto Una frenesia, un darsi la voce, un andare e mettersi in fila. No, non è la guerra. Non è stato razionato il pane. Non è per i 97 anni del Napo ...