(Di giovedì 3 agosto 2023)vietati a: ilSettimo Nizzi ne bandisce il rilascio nell'ambiente in tutto il territorio comunale durante "eventi pubblici,, ricorrenze o manifestazioni pubbliche e ...

Palloncini vietati a: il sindaco Settimo Nizzi ne bandisce il rilascio nell'ambiente in tutto il territorio comunale durante "eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni pubbliche e private, anche sportive", ...IL FURTO " Una volta arrivate in auto: "L'abbiamo ritrovata vuota, senzaall'interno. È ... Avevamo noleggiato l'auto dall'aeroporto dila mattina e dovevamo attendere sino alle 15:30 per ......Sciola ci invia lo srcreenshot di un estratto bancario dove si legge Stipendio Comune di1. Provo dispiacere nel leggere certe dichiarazioni e riferimenti a compensi economiciaffatto ...

A Olbia niente palloncini alle feste, divieto del sindaco Euronews Italiano

Palloncini vietati a Olbia: il sindaco Settimo Nizzi ne bandisce il rilascio nell'ambiente in tutto il territorio comunale durante "eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni pubbliche e priv ...Duro sfogo dell’infettivologo su Instagram: le ore di viaggio trascorse sulla nave che dalla Liguria porta in Sardegna si sono trasformate in un’odissea ...