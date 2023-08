A fuoco boschi nel Valdarno | in arrivo due Canadair

(Di giovedì 3 agosto 2023) Un incendiovo si e' sviluppato oggi pomeriggio in localita' La Trove, nei comuni di Laterina e Pergine, in provincia di Arezzo. Le fiamme sospinte da forte vento si sono propagate ...

Il fronte delha superato i 300 - 400 metri e la zona molto impervia ha complicato le operazioni dei vigili del, giunti da Montevarchi con una squadra e due mezzi. Le fiamme hanno ...Continua da martedì il lavoro dei Vigili delper l'incendio boschivo neidi Brisighella, nel ravennate. Oggi in azione via aerea due canadair, un elicottero Erickson S - 64, un elicottero Drago e via terra squadre con moduli ...Non si placa l'incendio in corso neivicino a San Cassiano, nel Comune di Brisighella. Sono 90 i volontari all'opera, con 30 mezzi ...soprattutto a causa del vento che alimenta il. I Vigili ...

Incendio oggi a Brisighella (Ravenna): boschi in fiamme, canadair in azione il Resto del Carlino

Incendio questo pomeriggio nell'Aretino, nei boschi di Laterina Pergine Valdarno in località La Trove. Sul posto da oggi pomeriggio stanno intervenendo i ...Brisighella (Ravenna), 3 agosto 2023 – Gli aerei hanno interrotto i lanci nel primo pomeriggio e ora è in corso la bonifica. E’ stato infatti spento l’incendio grazie anche all’incessante e prezioso ...