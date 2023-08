A Cautano torna il concorso di poesia con una cinquina tutta rosa

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Unaper la seconda edizione di “in”. L’iniziativa culturale, ideata da Michele Piramide, è stata presentata questo pomeriggio presso la sede amministrativa dell’Ente Parco del Taburno.“in” sviluppa il concetto di dare corpo a una espressione artistica che sia intimamente coinvolgente in quanto basata sulla idea che la cultura si manifesta nel “creare la propria vita come un’opera d’arte” e in tale contesto nasce per rendere onore a una figura come quella di Simonetta Lamberti, simbolo di legalità e legame familiare. Saranno due giorni, sabato e domenica 5 e 6 agosto in piazza Tiglio di, tutti dedicati allae alla musica. La Commissione che ...