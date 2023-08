A 15 anni comprano vodka e uno di loro finisce in coma etilico in piazza Verdi

(Di giovedì 3 agosto 2023) Dopo una festa in casa all'insaputa dei genitori vanno in centro. Sanzione della polizia locale per il minimarket che l'ha venduta

Dopo una festa in casa all'insaputa dei genitori vanno in centro. Sanzione della polizia locale per il minimarket che l'ha venduta... quelli che sial bar, in spiaggia e sono uno dei must dell'estate tra pubblicità ...come il Cremino che costava 1.000 lire nel 1998 (qui l'aumento è stato del 227% rispetto a inizio2.... le società chee vendono i titoli in Borsa per i grandi investitori. L'ho portato con me ... recuperando parte del deficit delle imprese statali che ha caratterizzato gli ambiziosi...

A 15 anni comprano vodka e uno di loro finisce in coma etilico in ... LA NAZIONE

Dopo una festa in casa all'insaputa dei genitori vanno in centro. Sanzione della polizia locale per il minimarket che l'ha venduta ...NARNI Valerio Mastandrea ospite della ventinovesima edizione de Le vie del cinema, rassegna del film restaurato. Un evento che nell'arena del parco Donatelli ha fatto registrare il ...