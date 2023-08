506 milioni indebitamente percepiti | Calderone | i danni del Rdc

(Di giovedì 3 agosto 2023) "Dai controlli della Guardia di Finanza, a decorrere dall'introduzione del reddito di cittadinanza fino al primo semestre 2023, risultano contributirichiesti per un ammontare di circa 506di euro". Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Elvira, durante l'informativa al Senato sul reddito di cittadinanza ricordando che "sono in corso numerose indagini".Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

