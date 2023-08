3 agosto 1952 | buon compleanno Osvaldo Ardiles VIDEO

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il 3nascenasce il 3del. L’ex giocatore del Tottenham compie 71 anni. Ha fatto parte dell’Argentina vincitrice del Mondiale 1978. Si è fatto riconoscere sia per le sue qualità ma soprattutto per la maglia numero 1 nonostante fosse un giocatore di movimento. È stato uno dei centrocampisti più forti di sempre ed oltre al titolo intercontinentale con l’albiceleste, ha conquistato due Coppe di Lega, una Charity Shield, ed una Coppa Uefa. Ancora auguri al talento argentino. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

... primo lungometraggio del regista statunitense, arriva in Piazza dei Martiri il 31mentre ... Ore 21.15 proiezione del Film: Paura e Desiderio di Stanley Kubrick (USA, 62 minuti). VENERDÌ 01/...... Paolo Bolognesi , che dal palco delle commemorazioni del 21980 si è scagliato contro il ... C'è una legge delche prevede che i giudici popolari che vengono eletti non debbano avere più di ...... Paolo Bolognesi , che dal palco delle commemorazioni del 21980 si è scagliato contro il ... C'è una legge delche prevede che i giudici popolari che vengono eletti non debbano avere più di ...

Almanacco di oggi, giovedì 3 agosto 2023: per la prima volta in scena “Guglielmo Tell” di Rossini la Repubblica

Oggi, mercoledì 2 Agosto si è svolta, presso l’Aeroporto di Guidonia, l’intima ma molto sentita cerimonia di ridenominazione del Gruppo Volo a Vela del 60esimo Stormo iniziata con l’Alza Bandiera sole ...È venuto a mancare Paul Reubens, nato Paul Rubenfeld il 27 agosto 1952 a Peekskill, New York. L'attore, scrittore e comico statunitense è noto al grande ...