Zona Bianca stasera su Rete 4 | ospiti e anticipazioni | emergenza climatica e reddito di cittadinanza

(Di mercoledì 2 agosto 2023)su4 torna, il programma di attualità, politica e società: l'clima sarà al centro della puntata.su4, in prima serata, alle 21:20, torna, il programma di attualità condotto da Giuseppe Brindisi. Nel corso della trasmissione, attraverso interviste, inchieste, collegamenti in esterna ein studio si affrontano temi che riguardano l'attualità politica, la cronaca e lo spettacolo. La situazionein Italia, con gli ingenti danni provocati al Nord dal maltempo e i persistenti roghi che stanno colpendo il Sud, sarà uno dei temi al centro del nuovo appuntamento di. Spazio anche a un ...

Zona Bianca stasera su Rete 4, ospiti e anticipazioni: emergenza ... Movieplayer

Stasera su Rete 4 torna Zona Bianca, il programma di attualità, politica e società: l'emergenza clima sarà al centro della puntata.“Zona Bianca”, condotto da Giuseppe Brindisi mercoledì 2 agosto, in prima serata su Retequattro. Spazio anche a un approfondimento sui complottisti del clima e sulle fake news che diffondono.