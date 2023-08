Zendaya piange per la scomparsa dell’amico Angus Cloud

Leggi su biccy

(Di mercoledì 2 agosto 2023) A 24 ore dalladi, attore di Euphoria trovato senza vita nella propria abitazione, anchegli ha dedicato un post su Instagram.pays tribute toon Instagram: “For all of the boundless light, love and joy he always managed to give us. I’ll cherish every moment.” pic.twitter.com/xOUY48vJjd — Pop Crave (@PopCrave) August 1, 2023 “Le parole non bastano per descrivere l’infinita bellezza che è. Sono così grata di aver avuto la possibilità di conoscerlo in questa vita, di chiamarlo fratello, di vedere i suoi occhi caldi e gentili e il sorriso luminoso. Di sentire la sua risata contagiosa (ora sto sorridendo solo a pensarci). So che le persone usano spesso questa espressione quando parlano delle ...