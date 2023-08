Zakaria Atquaoui “non controlla i suoi impulsi violenti” | il giudice emette un’ordinanza di custodia cautelare per il femminicidio di Sofia Castelli

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Ilper le indagini preliminari di Monza, che ieri ha interrogato per cinque ore, non ha convalidato il fermo ma ha emessodiin carcere nei confronti del 23enne reo confesso deldell’ex fidanzata, 20 anni, accoltellata a morte alla gola sabato mattina all’alba nella sua casa di Cologno Monzese, in provincia di Milano. Per il gip l’indagato “non”. Il giovane alieri ha ribadito quanto aveva già confessato poco dopo il delitto. La procura gli contesta l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. Lo raccontano i ...

... dissenso e biasimo' , come lei stessa li ha definiti, per aver ricevuto e accettato l'incarico di difendere, il 23enne italo - marocchino che ha confessato di aver ucciso la ex ...L'avvocatessa nel mirino. Marie Louise Mozzarini - la legale d'ufficio di, il 23enne che ha confessato di aver ammazzato la ex fidanzata Sofia Castelli sabato mattina nella sua casa di Cologno - sarebbe stata minacciata nelle scorse ore proprio per il suo ...'La vicenda è davvero molto delicata': si è trincerata dietro un comprensibile silenzio l'avvocato di, 23 anni, in carcere a Monza con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, per aver ucciso, sabato mattina, la ex fidanzata Sofia Castelli nella sua casa a ...

Contestata la premeditazione per l’assassino di Sofia Castelli, Zakaria Atquaoui: “Le ho sentite… Il Fatto Quotidiano

Un primo esame sul corpo senza vita della 20enne ha rilevato diversi fendenti inferti dall'ex fidanzato, il 23enne Zakaria Atqaou, nell'appartamento di Cologno Monzese. Attesa per l'autopsia e per le ...Giornata di lutto cittadino a Cologno Monzese per il femminicidio di Sofia Castelli, 20 anni, uccisa all'alba di sabato 29 luglio a coltellate dall'ex fidanzato Zakaria Atquaoui, 23 anni, reo confesso ...