Youtuber spende 13mila euro per trasformarsi in un cane

È riuscito a realizzare il suo sogno di trasformarsi in un cane a costo di affrontare una spesa di 13mila euro.

Spende 13mila euro per trasformarsi in un cane: youtuber realizza il suo sogno | VIDEO TPI

Un video, postato su YouTube, mostra l'uomo-cane mentre passeggia in strada, tra gli sguardi stupiti dei passanti (e degli altri animali) ...Un giapponese ha speso oltre 14.000 dollari per un costume su misura da pastore scozzese. L'indumento insolito ha contribuito a realizzare il suo sogno di "diventare ...