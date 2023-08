WWE | Non solo il North American Title Match | anche Bron Breakker in azione a NXT settimana prossima

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 2 agosto 2023) La WWE ha confermato ben quattro incontri per il prossimo episodio di NXT, di cui “due” titolati. Oltre altra Dominik Mysterio (con Rhea Ripley) vs Dragon Lee (con Rey Mysterio al proprio angolo), sarà inche sfiderà Von Wagner. Ma non. Tyler Bate torna e sfida Noam Dar per la sua “Heritage Cup”… Tyler Bate ha fatto il suo ritorno a NXT ieri notte, sfidando Noam Dar ad uncon in palio l’Heritage Cup. Si, state tranquilli, non siamo impazziti. La Supernova ha perso il trofeo nei confronti di Nathan Frazer settimane fa ma sta continuando a portare in giro la “sua” Heritage Cup, che sarà “in palio”...