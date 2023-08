WWE | LA Knight vola nel merchandise | meglio di tutti nel mese di luglio

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Da qualche tempo a questa parte LAè tra i più over in WWE. I fan sonodalla sua parte, ma la federazione non ha ancora deciso di pusharlo in modo deciso. Il trend trova conferma che nei numeri delle vendite diper ildi. LAè il top seller in questo momento. LA“vende” più diSecondo quanto riportato da Brandon Thurston di Wrestlenomics, i dati relativi alper ildihanno confermato l’ottimo momento che sta vivendo LA. È lui il top seller in questo momento. Ha “venduto” più di Cody Rhodes (secondo posto) e degli Usos (terzo posto). Il Tribal Chief Roman Reigns si è piazzato al quarto ...

... Trails to Azure STORE DIGITALE 14/03/2023 Valheim STORE DIGITALE 17/03/20232K23 STORE ...of Pandora AMAZON Giochi in uscita 2023 senza data Age of Empires IV [Xbox Series X - S] Hollow...Niente da fare per LA, osannato dal pubblico inglese e da molti considerato il favorito ... Money in the Bank: le nostre interviste alle stelle dellaGunther supera Riddle... ma Drew è ...... Trails to Azure STORE DIGITALE 14/03/2023 Valheim STORE DIGITALE 17/03/20232K23 STORE ...of Pandora AMAZON Giochi in uscita 2023 senza data Age of Empires IV [Xbox Series X - S] Hollow...

Shawn Michaels ha lottato per tenere LA Knight in WWE The Shield Of Wrestling

and it's completely up to him and his doctors whether or not a WWE return is a good idea at all. If he's game and gets the all clear, then bring it on though. How about this: LA Knight wins that ...WWE's Attitude Era, ranging from the mid-'90s to the early 2000s, is widely regarded to be the company's most prosperous period–and a sentimental favorite ...