WWE | Gli ascolti di Raw subiscono una leggera battuta d’arresto ma non spaventano…

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 2 agosto 2023) I ratings dell’ultimo episodio di Rawunarispetto all’episodio della settimana scorsa, attestandosi a 1.759 milioni di persone medie sintonizzate su USA Network. Il dato è dunque in calo rispetto al 24 luglio, che si attestò a 1.818 milioni di spettatori medi. Anche il key demo è in calo, con quest’ultimo che ha registrato 0.53 (rispetto ai 0.57 di sette giorni prima). Per un dato comparativo più approfondito vi riportiamo lo studio, a riguardo, di Wrestlenomics sempre molto dettagliati per quanto concerne i dati d’ascolto: WWE Raw last night on USA Network (8-11pm):1,759,000 viewersP18-49 rating: 0.53 pic.twitter.com/cErC7HdkIC— Wrestlenomics (@wrestlenomics) August 2, 2023