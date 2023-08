Wta Praga 2023 | programma | orari e ordine di gioco mercoledì 3 agosto

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Giornata di ottavi di finale al Wta di, dalle 11:00, si parte con la sfida tra la sesta testa di serie Alizé Cornet e Kanepi, reduce dall vittoria su Stefanini. A seguire, la ripresa del match sospeso tra Hibino e Hruncakova. In campo anche Yuan contro Martincova e Raina contro Noskova. Sul Court 1 spazio a Korpatsch contro Wickmayer, a chiudere ilsingolare invece saranno Wang e Schmiedlova. Di seguito, ile l’didiCentre Dalle 11:00, (6) A. Cornet – K. Kanepi A seguire, N. Hibino – V. Hruncakova 2-1 A seguire, Y. Yuan – T. Martincova A seguire, A. Raina – (4) L. Noskova Court ...

Continuano inoltre con il tennis con Atp Kitzbuehel, Los Cabos e Washington,e Washington. D i seguito il programma completo e dettagliato con gli orari ed i canali di tutti gli eventi .Nell'Italia ha perso anche l'ultima azzurra rimasta: Lucrezia Stefanini si è arresa all'estone Kaia Kanepi per 6 - 2, 6 - 3. Photo credit: Atp Tour. Ben Shelton109ha avuto successo con il punteggio di 2 - 6 6 - 4 6 - 4 nel derby con la qualificata Knutson. In chiusura di programma un'altra giocatrice di casa, la 18enne Linda Noskova ha superato in 2 ...

WTA Praga 2023: Niemeier si ritira e Baindl accede ai quarti, bene Cristian. Poi arriva la pioggia OA Sport

30 Wta, suo best ranking. Jasmine Paolini n.50,Camila Giorgi 51. Al vertice sempre la polacca Iga Swiatek. Praga Primo turno Hibino (q) b. Errani 75 36 64 Stefanini c. Kanepi martedì ...Nella notte italiana è stato Frances Tiafoe a prendersi quasi tutta la scena nell'Atp 500 di Washington e dare vita a una bella battaglia contro il russo Aslan Karatsev. I due non si sono risparmiati ...