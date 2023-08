Wonder Woman 3 si farà | Gal Gadot lo conferma

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Galhato che3 si: James Gunn e Peter Safran sono intenzionati a sviluppare un terzo capitolo sull’amazzone del DCU. Il progetto era stato annunciato per la prima volta nel 2021 e avrebbe dovuto essere scritto e diretto da Patty Jenkins, regista dei primi due film. Tuttavia, con la nomina di Gunn e Safran alla guida del franchise, era stato dichiarato che3 non avrebbe visto la luce. In una nuova intervista con ComicBook.com, laha commentato il film mentre promuoveva il suo nuovo film di Netflix Heart of Stone. “Adoro interpretare“, ha dichiarato la. “È così vicino e caro al mio cuore. Da quello che ho sentito da James e da Peter è ...

