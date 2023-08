E,more, sarà avviata la procedura per i negoziati tra la multinazionale finlandese da un ... L'addendum prevede la clausola checomunichi in maniera trasparente l'andamento dei negoziati ...... ma non ci sono mai soluzioni: si va dall'ex Ilva allafino all'ex Gkn e all'Iia. Non si ... Che inverno sarà "È tuttomani del governo e del sistema delle imprese. Con le difficoltà che ...E,more, sarà avviata la procedura per i negoziati tra la multinazionale finlandese da un ... L'addendum prevede la clausola checomunichi in maniera trasparente l'andamento dei negoziati ...

Wartsila: nelle prossime ore parte la solidarietà QUOTIDIANO NAZIONALE

Scatterà nelle prossime ore il contratto di solidarietà sottoscritto ... L'addendum prevede la clausola che Wartsila comunichi in maniera trasparente l'andamento dei negoziati al Governo e alla ...I licenziamenti saranno posticipati a fine anno, ma l'azienda avrà sin da subito il contratto di solidarietà al massimo consentito dalla legge ...