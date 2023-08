Wanda Nara conferma la malattia. "Sono ancora sotto choc. Icardi voleva lasciare il calcio"

(Di mercoledì 2 agosto 2023) « Ho scoperto della miain televisione. Io ero in ospedale ma non sapevo niente . All’inizio le infermierearrivate piangendo e mi hanno abbracciata e io ho pensato "sto per morire e non me lo dicono".andata nel panico perché non sapevo cosa stesse succedendo ». E’ il racconto fatto al giornalista argentino Angel de Brito, al qualeha affidato la sua prima versione...

si è confidata con il giornalista Angel de Brito e ha parlato della leucemia che le è stata diagnosticata nei giorni scorsi. 'All'inizio le infermiere sono arrivate piangendo - ha rivelato ..., moglie e agente dell'ex giocatore dell'Inter Mauro Icardi , ha confermato di avere la leucemia dopo le indiscrezioni emerse sui media nelle scorse settimane. La conferma arriva dalla ..."Ho scoperto della mia malattia in televisione. Io ero in ospedale ma non sapevo niente. All'inizio le infermiere sono arrivate piangendo e mi hanno abbracciata e io ho pensato 'sto per morire e non ...

Wanda Nara conferma la malattia: ''Sono ancora sotto shock, Icardi ha pensato al ritiro'' la Repubblica

« Ho scoperto della mia malattia in televisione. Io ero in ospedale ma non sapevo niente . All’inizio le infermiere sono arrivate piangendo e mi hanno ...Giovedì la show girl e procuratrice calciatori Wanda Nara ha ricevuto gli esiti della biopsia che purtroppo ha confermato quello che si vociferava. Dovrà ora combattere con una malattia molto tosta.