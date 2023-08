Volley | l’Italia liquida il Brasile alle Universiadi e vola ai quarti | Sala | Cortesia e Recine sugli scudi

(Di mercoledì 2 agosto 2023)ha sconfitto ilcon uno schiacciante 3-0 (25-23; 25-13; 25-15) nel torneo dimaschile2023, competizione multisportiva riservata agli atleti iscritti agli Atenei di tutto il mondo. La nostra Nazionale si è così riscattata dopo la sconfitta maturata contro la Germania ed è riuscita a conquistare la seconda vittoria dopo quella all’esordio contro Cina Taipei, chiudendo il girone al secondo posto e qualificandosi aidi finale. Gli azzurri torneranno in campo per fronteggiare l’Argentina. Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Lorenzo(16 punti, 4 ace) sotto la regia di Paolo Porro. In doppia cifra anche il centrale Lorenzo(12 punti, 5 muri) e lo schiacciatore Francesco ...

Manca sempre meno all'apertura delle danze dell' Europeo Maschile diche persarà un test probante in vista anche delle Olimpiadi di Parigi del prossimo giugno. Gli atleti azzurri si ritroveranno venerdì 4 agosto in quel di Val di Fiemme dove comincerà ...'ultimo step di avvicinamento per quanto riguarda la Serie A1 sarà poi la Presentazione dei ... con la sfida tra Conegliano e Milano in programma sabato 28 ottobre, mentre le Finali di Coppasi ...Questo pomeriggio alle ore 16 le campionesse d'scenderanno ... Il team azzurro tornerà in campo alle ore 17 contro'altra ... Beach