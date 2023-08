Volley femminile | l’Italia travolge il Canada ai Mondiali Under 19 | Manfredini top scorer

(Di mercoledì 2 agosto 2023)prosegue la propria cavalcata ai19 di. Dopo la vittoria conquistata ieri contro la Bulgaria, la nostra Nazionale ha travolto il meno quotatocon un secco 3-0 (25-12; 25-14; 25-19) e ha così infilato il secondo successo consecutivo nella rassegna iridata di categoria in corso di svolgimento a Szeged (Ungheria). Le azzurre sono state nettamente superiori rispetto alle nordamericane e si confermano in testa alla classifica del gruppo C che comprende anche Thailandia, Brasile e Perù (queste ultime saranno le prossime avversarie della nostra Nazionale nella giornata di domani).ha messo una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale, riservata alle prime quattro della graduatoria (sarà però importante ...

...preso ufficialmente il via questa mattina a Vienna (Austria) i Campionati Europei 2023 di beach. Manifestazione che nella giornata odierna vedrà protagonista il solo tabellone; ...Da domani, giovedì 3 agosto, comincerà ufficialmente il conto alla rovescia con la pubblicazione del Calendario di Serie A1. Le 14 squadre della massima categoria scopriranno così la prima ...La giornata si apre con il Mondialedi calcio, per proseguire con gli Europei di, e diverse amichevoli in programma. Continuano inoltre con il tennis con Atp Kitzbuehel, Los Cabos e ...

Volley femminile, come cambia l'Italia con Antropova: alternativa ad Egonu o nuova risorsa in banda OA Sport

In attesa di scoprire gli ultimi tagli che stabiliranno le 14 convocate per i Campionati Europei, sembra ormai definitiva l'esclusione di Monica De Gennaro dal roster della Nazionale italiana di volle ...Il conto alla rovescia corre spedito, mancano meno di due settimane all’inizio della grande kermesse continentale del volley, che per circa un mese riempirà i palazzetti di mezza Italia con le gare ...