Volley femminile | come cambia l’Italia con Antropova | alternativa ad Egonu o nuova risorsa in banda?

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Ekaterinanon ha potuto giocare la Nations League a causa di lungaggini burocratiche che hanno ritardato l’arrivo del suo passaporto italiano. L’attaccante avrebbe voluto debuttare con la Nazionale, ma sono emersi i noti tempi tecnici per il completamento dei documenti e così la 20enne non ha potuto indossare la maglia azzurra in occasione del prestigioso torneo internazionale itinerante, che la formazione guidata dal CT Davide Mazzanti ha chiuso ai quarti di finale venendo battuta dalla Turchia. La situazione si è finalmente sbloccata,Andrea Abodi, Ministro per lo sport, ha dichiarato in occasione della presentazione degli Europei andata in scena nella giornata di ieri. Ekaterinapotrà dunque giocare con, sembra già in occasione della rassegna continentale che scatterà il prossimo 15 ...