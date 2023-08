«Vittorio Emanuele gridava “Italiani | vi ammazzo tutti”» | Birgit Hamer e il doc sul Principe e il ragazzo ucciso in Corsica

Leggi su open.online

(Di mercoledì 2 agosto 2023) «Il documentario di Borromeo, così ricco e documentato, ha per la prima volta svelato cosa accadde davvero la notte in cui mio fratello fu ferito a morte. I testimoni di allora, che mai avevano parlato, hanno raccontato ogni dettaglio, dagli spari alla vergogna dei soccorsi che non arrivavano»., sorella di Dirk, racconta così oggi a Repubblica la sua soddisfazione per Il, la docuserie di Netflix sudi Savoia e la morte di suo fratello. «Sull’isola di Cavallo è finita la mia giovinezza», aggiunge nel colloquio con Maria Novella De Luca. E ancora: «Mai così dettagliata è stata la descrizione dell’agonia di Dirk. E i depistaggi, l’occultamento delle prove, fino alla farsa del processo del 1991 in Corte d’Assise a Parigi che “in dubbio pro reo” ha assolto ...