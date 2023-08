Vitalizi | Fassino | “4718 euro al mese non sono stipendio d’oro”

(Di mercoledì 2 agosto 2023) (Adnkronos) – Piero, mentre si accende la discussione sui, si è presentato in Aula sventolando il 'cedolino' delloda parlamentare –netti – poco prima di votare il Bilancio interno della Camera. Il deputato del Pd, ex segretario dei Ds, nel corso del dibattito aveva anche dichiarato il suo no all'Odg di Fratelli d'Italia e del M5S sullo stop aiparlando di "demagogia e populismo". "Un luogo comune è che i parlamentari godano di stipendi d'oro, qui ho il cedolino di luglio 2023, è uguale per tutti -ha spiegato-. Risulta che l'indennità lorda è di 10.435, da cui giustamente vengono defalcati l'Irpef, l'assistenza sanitaria, la previdenza dei deputati che è di 1000, le ...

Piero, mentre si accende la discussione sui, si è presentato in Aula sventolando il 'cedolino' dello stipendio da parlamentare - 4718 euro netti - poco prima di votare il Bilancio interno ...Tra i contrari il deputato Pd Piero, che ha puntato il dito contro 'la demagogia' del testo: 'Corrisponde - ha detto - a un impianto demagogico e populista che consente di alimentare una ...La questione, però, ha fatto discutere tutti i gruppi parlamentari. "Io non voterò a favore di questo ordine del giorno - ha detto in Aula Piero, del Pd - Con rispetto, facendo ...Si è presentato in Aula sventolando il cedolino dello stipendio da parlamentare Piero Fassino, poco prima di votare il Bilancio ... no all'Odg di Fratelli d'Italia e del M5s sullo stop ai vitalizi ...L'indennità di ogni deputato Poco più di 4.700 euro al mese. A sventolare (simbolicamente) il cedolino dei parlamentari è stato Piero Fassino, deputato del Pd, prima ...