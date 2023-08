Vitalizi | alla Camera passa odg Foti | scintille FdI-M5S

Non è il governo a ripristinare i, Conte è professore di diritto e dovrebbe saperlo. La restituzione dei- ha concluso - era avvenuta con il voto contrario di FdI e Lega e quello ...Rispettospesa prevista per il 2022, che risultava pari a 991,6 milioni, considerando anche la ... per tutti i deputati ed ex deputati (confermando cosi' il taglio dei), e l'invito per l'......PdCamera: "Quando sento dire che i deputati godono di stipendi doro dico che non è vero: 4718 euro al mese sono una buona indennità" Piero Fassino, mentre si accende la discussione sui,...Il deputato del Pd, ex segretario dei Ds, nel corso del dibattito aveva anche dichiarato il suo no all'Odg di Fratelli d'Italia e del M5s sullo stop ai vitalizi parlando di «demagogia e populismo».Via libera dell’Aula di Montecitorio all’ordine del giorno di Fratelli d’Italia al bilancio della Camera, per il mantenimento del ...