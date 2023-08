VIDEO IN – D’Ambrosio | «Grato all’Inter | nessun rancore Ma professionista»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 2 agosto 2023)da oggi è un nuovo giocatore del Monza, dopo nove anni e mezzo. Il difensore di Caivano ha rilasciato le prime dichiarazioni e a riprenderlo c’era anche l’inviato della nostra redazione: ecco il. FRESCO EX – Uno scherzo del calendario fa sì che dopo nove anni e mezzo di Inter la prima di Danilocol Monza sia… al Meazza da ex. A diciassette giorni dalla partita della prima giornata di Serie A, il difensore campano ha rilasciato le sue prime dichiarazioni dopo la firma del contratto coi brianzoli. Dall’incrocio da ex in Inter-Monza, alla possibilità di giocare contro Romelu Lukaku con la Juventus, fino a cosa rappresenta per lui la nuova esperienza:si è soffermato su tanti temi. Questo ildicon tutte le ...