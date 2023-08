(Di mercoledì 2 agosto 2023) Nell'ultima amichevole della sua tournée in Giappone, ll'batte in rimonta per 1 - 2 il Psg. In gol, entrambi su assist di Frattesi. Guarda ilcon gli...

Nell'ultima amichevole della sua tournée in Giappone, ll'Inter batte in rimonta per 1 - 2 il Psg. InVitinha, Esposito e Sensi, entrambi su assist di Frattesi. Guarda ilcon gli highlights del ...Ilcon gli highlights e idi Italia - Sudafrica , match valevole per la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali femminili 2023. Disfatta azzurra a Wellington, dove la sconfitta ...Un tappeto rosso steso dai tifosi dopo in numerosidell'attaccante che nella scorsa stagione ... Ilche ha postato, con tanto di didascalia "La mia casa a Istanbul", ha raggiunto 16 milioni di ...

Video Gol Psg-Inter 1-2: Vitinha, Esposito e Sensi. Gli highlights La Gazzetta dello Sport

Autgol incredibile di Benedetta Orsi in Sudafrica-Italia: la partita è stata in parte condizionata dall'errore ...Nel primo tempo di Italia-Sudafrica dei Mondiali femminili di calcio c’è stato un incredibile autorete di Benedetta Orsi ...