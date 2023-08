VIDEO ? Esposito “manda a casa” Skriniar | l’Inter celebra il suo gol!

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 2 agosto 2023)ha segnato ieri un gol decisivo contro il PSG in amichevole:loanche a distanza di ore! Così l’attaccante ha “to a” l’ex Milan, con la squadra rientrata a Milano, continua are la vittoria in amichevole contro il PSG. Sebastianoha segnato il primo gol, quello del pareggio,ndo al’ex Milanche non ha potuto far niente per evitarlo.su Twitter l’ha perciò esaltato: «nell’angolino ».nell’angolino #ForzaInter #InterJapanTour2023 #PSGInter pic.twitter.com/c9JrHEOty0 — Inter (@Inter) August 2, ...