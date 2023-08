Verona | il pirata della strada che ha investito il 13enne resta libero La procura | «Non si poteva arrestare»

(Di mercoledì 2 agosto 2023) L’operaio 39enne che il 31 luglio scorso avrebbeilChris Abom a San Vito di Negrar, nel Veronese, nonessere arto perché «non c’era flagranza di reato». Lo ha chiarito il sostitutotore di, Bruno Bruni. «Se si fosse proceduto all’arresto sarebbe stato illegale – continua Bruni -. Al massimo sivalutare il fermo di pg. Ma, al 99%, anche questo non sarebbe stato convalidato». L’automobilista, autore dell’investimento, che ha piccoli precedenti fra cui spaccio di stupefacenti e guida in stato di ebrezza, è stato denunciato in stato di libertà. «I carabinieri – spiega iltore – hanno valutato che non vi fosse pericolo di fuga. Certo, si era allontanato dal luogo dell’incidente, ma era tornato a ...

