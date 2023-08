Veneto | Guardate questo 50enne come gira per la spiaggia! | la strana segnalazione scatena una rivolta social

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 2 agosto 2023), a Jesolo un uomo se ne va in giro per la spiaggia in condizioni a dir poco particolari: eccola pensa in merito il web Ilè una regione italiana situata nella parte nord-orientale del paese e offre diverse spiagge incantevoli lungo la sua costa sul Mar Adriatico. Ad esempio c'è Caorle, una pittoresca cittadina costiera con una bella riva sabbiosa. Il centro storico è caratterizzato da case colorate e stretti vicoli, che aggiungono al fascino del luogo. Anche Bibione è una destinazione molto popolare, soprattutto per le famiglie, e offre un vasto lido, strutture ricettive di alta qualità e una serie di attività e servizi per i visitatori. Sottomarina (situata vicino a Chioggia), è invece una località celebre per la sua lunga e ampia spiaggia di sabbia. È una meta ideale per chi cerca una meta tranquilla e ...