Venere degli stracci | una petizione per il clochard indagato

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Simone Isaia, ilaccusato di aver dato alle fiamme l’installazione ‘’, in piazza Municipio a Napoli, ha bisogno di essere curato, non del carcere. Le istituzioni si prendano cura di Simone”. A lanciare l’appello e anche unaè la casa di accoglienza dell‘Associazione Liberi di volare della Pastorale carceraria della Chiesa di Napoli, gestita da don Franco Esposito, che, in una nota, si dice “disponibile a ospitare Simone Isaia per consentirgli di essere curato e riprendere in mano la sua vita, secondo le prescrizioni dell’autorità giudiziaria”. “Simone – sottolineano i volontari della Mensa del Carmine, dove il senza fissa dimora si recava spesso a pranzo – da tempo aveva perso lucidità e riferimenti, finendo a dormire per strada. Simone ...