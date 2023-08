Venere degli stracci | petizione per Simone Isaia | “Ha bisogno di aiuto | non del carcere”

(Di mercoledì 2 agosto 2023) “, il clochard accusato di aver dato alle fiamme l’installazione dellain piazza Municipio, hadi, non del”. È cominciata oggi unaonline su Change.org per far uscire dalil trentaduenne originario di Casalnuovo, ritenuto dalla polizia e dalla Procura di Napoli l’autore del rogo dell’opera d’arte di Michelangelo Pistoletto. (Ansa Foto) – notizie.com“da tempo aveva perso lucidità e riferimento, finendo a dormire per strada. Hadi. Non del, ma di una struttura che lo aiuti a rimettere in piedi la propria vita, perché è una persona affetta da una ...

'Simone Isaia, il clochard accusato di aver dato alle fiamme l'installazione 'stracci', in piazza Municipio a Napoli, ha bisogno di essere curato, non del carcere. Le istituzioni si prendano cura di Simone'. A lanciare l'appello e anche una petizione è la casa di ...... Antonio Sanguedolce - gli investimenti da parte del governo regionale sull'Ospedale Digià ... Gli interventi proposti sono coerenti con il quadroinvestimenti della Regione nel settore ...... è stato a Pompei per girare alcune scene del film "Circus Maximus": nel film infatti si vedono alcuni luoghi iconiciscavi come l'Anfiteatro, il Foro, la Casa dellain Conchiglia e ...

Venere degli stracci, petizione per Simone Isaia accusato del rogo: «Ha bisogno di cure, non del carcere» Corriere

“Resta inspiegabile – ha dichiarato a l’Unità l’avvocato Di Nardo – come un giovane incensurato con probabili fragilità mentali e comportamentali possa essere stato tradotto in carcere. È diventato un ...Appello dell’associazione Liberi di volare e dei volontari della Mensa del Carmine per scarcerare Simone Isaia: “Ha perso lucidità e ha bisogno d’aiuto” ...